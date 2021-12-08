الإقراض المصرفي في اليابان يرتفع 0.6% خلال نوفمبر ليصل إلى 5.12 تريليون دولار

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.6 في المائة سنويا إلى 577.074 تريليون ين (5.12 تريليون دولار).

كانت قيمة القروض قد ارتفعت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.9 في المائة وفقا للبيانات المعدلة.

وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة سنويا إلى 885ر500 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة سنويا خلال الشهر السابق.

وبحسب "الألمانية"، ارتفعت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.189 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 2.5 في المائة سنويا إلى 3.042 تريليون ين.