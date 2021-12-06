إقليم الباسك يروي حكاية شعب حر طموح

كيف تتم إعادة إحياء وتنشيط المناطق المتدهورة؟ يطرح هذا السؤال حيثما انهارت معاقل سابقة للصناعات الثقيلة في الدول ذات الدخل المرتفع. الحنين إلى الماضي لا يجدي نفعا. بدلا من ذلك، يجب على المرء أن يجدد ويتجدد. نجح إقليم الباسك في إسبانيا في فعل ذلك. يشير نجاحه إلى بعض الدروس المهمة، أولا، يجب أن يأتي التجديد من الداخل، ثانيا، التجديد لا ينتهي أبدا.يتركز شعب الباسك في ثلاث مقاطعات في شمال إسبانيا وثلاث مقاطعات في جنوب غرب فرنسا. يتحدثون لغة فريدة وعريقة ولديهم ثقافة متميزة. يبلغ عدد سكان إقليم الباسك نحو 2.2 مليون نسمة، وعاصمتها مدينة بلباو وأكبر المدن فيه. في أواخر القرن الـ19، أصبح الإقليم مركزا للصناعات الثقيلة القائمة على التعدين والصلب. لكنه عانى أعمال عنف مروعة خلال الحرب الأهلية الإسبانية، بما في ذلك القصف الشنيع الذي وقع في جيرنيكا في 1937، وقمع لغته وثقافته فيما بعد.في السبعينيات، كان إقليم الباسك لا يزال واحدا من أغنى المناطق في إسبانيا. لكنه واجه صعوبات كبيرة. كانت الصناعات الثقيلة في تدهور حاد وكانت البطالة مرتفعة، كما هي الحال في أجزاء أخرى من العالم. كانت هناك أيضا حاجة إلى إنشاء إدارة من الصفر من أجل "الإقليم المستقل" الجديد. على الرغم من عودة الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن المنطقة كانت مضطربة لفترة طويلة بسبب أعمال منظمة إيتا الإرهابية، التي لم تنته سوى في 2011.في ذلك الوقت، كانت هذه أزمة. بعد أربعة عقود يمكننا أن نرى ما حدث. معدل البطالة أقل كثيرا من متوسط معدل البطالة في إسبانيا، على الرغم من أن نسب التوظيف منخفضة وفقا للمعايير الأوروبية. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد من 70 في المائة من المتوسط الذي حققته دول الاتحاد الأوروبي الـ15 (مع المملكة المتحدة) في 1985 إلى مستوى قريب من المتوسط الذي حققته هذه الدول في 2019. عند معادلة القوة الشرائية، كان متوسط دخل الفرد في إقليم الباسك في 2019 قريبا من متوسط دخل الفرد في ألمانيا. تلاحظ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مستوى الرفاهية الاجتماعية في الإقليم بشكل عام مثل المناطق الإسبانية الغنية، مثل كاتالونيا ومدريد، أو أعلى منها.هذه الولادة الجديدة على الصعيد الثقافي والمادي أيضا. تحولت بلباو، خاصة، من مدينة صناعية قذرة، وإن كان لديها مبان رائعة تعود إلى أواخر القرن الـ19، إلى نموذج للتجديد المعماري والثقافي. متحف جوجنهايم الشهير عالميا من تصميم فرانك جيري يقع في مركز بلباو. لكنه ليس فريدا من نوعه، كما اكتشفت خلال زيارتي الأخيرة. التجديد المعماري فيها مذهل بقدر الطعام.إذن، كيف تم ذلك وماذا لو كان بالإمكان تعلم أي شيء منه؟ يبدو أنه كان هناك شرطان ضروريان، الرغبة في النجاح. والحرية لفعل ذلك. في حين أن كليهما كان ضروريا، إلا أنهما أصبحا كافيين فقط من خلال وجود سياق ملائم واتخاذ القرارات الصحيحة. كانت عضوية إسبانيا في الاتحاد الأوروبي هي السياق. لكن ما القرارات؟من السمات اللافتة للنظر في هذه القرارات هي طريقة اتخاذها، أي من خلال التعاون الوثيق بين جميع مستويات الحكومة وبين القطاعين العام والخاص. كان الهدف المشترك الذي يحفز كل شيء هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة. في الثمانينيات "تم تحديده من خلال إنشاء إدارة إقليمية جديدة إلى جانب الحاجة إلى تعزيز إعادة الهيكلة الصناعية الكبيرة"، وفقا لمعهد الباسك للتنافسية. تطور هذا "في التسعينيات إلى استراتيجية مبنية على المجموعات وتهدف إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز التنويع غير القائم على البحث والتطوير، وتعزيز التدويل". ثم تطور ذلك في العقد الأول من القرن الحالي "إلى تركيز مستدام على الابتكار والتنويع الصناعي الذي يحركه العلم".بعد 2008، وقعت إسبانيا بأكملها في أزمة ضخمة أخرى. مرة أخرى، كان لا بد من التعديل على استراتيجية التنمية. وفعلت ذلك من خلال الاستناد إلى نقاط القوة المتزايدة لبلد الباسك في العلوم وتكنولوجيات التصنيع المتقدمة، وكذلك في العلوم البيولوجية حتى علم النانو. الآن في عشرينيات القرن الحالي، يواجه إقليم الباسك مجموعة أخرى من التحديات، خاصة المتعلقة بتحول الطاقة.كما هي الحال في حالات أخرى من التطور الاقتصادي السريع في جميع أنحاء العالم، وضع النجاح أسس المرحلة التالية. لكن من خلال البحث في قصة إقليم الباسك، يبدو أنها القدرة على التوصل إلى الاستجابة الصحيحة لما كان يحدث في العالم. بما أن التنمية الناجحة تتطلب إنشاء مجموعة من المنافع العامة الحيوية، فهذا يعتمد على حكومة موجهة نحو التنمية. لكن الأخير يعتمد بدوره على قدرة الأعمال التجارية الخاصة على اغتنام الفرص. هناك طريقة جيدة للتفكير في هذا وهي اقتران التعاون مع المنافسة داخل اقتصاد عالمي مفتوح.ما الذي يمكن أن تتعلمه أجزاء أخرى من العالم من قصة تجديد منطقة صناعية قديمة ثم تطويرها؟ بعد كل هذا، التحدي ليس فريدا من نوعه. في المملكة المتحدة، مثلا، من المتوقع أن يقدم مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات، خطة "لرفع المستوى" قريبا.كما تتضح أوجه التشابه مع ويلز واسكتلندا وأجزاء من إنجلترا. ربما الدرس الأكثر أهمية هو أن الذين يعيشون في المنطقة والمسؤولين عنها يجب أن يتمتعوا بالموارد والحرية في اتخاذ القرارات. هذا ليس فقط لأنهم من المحتمل أن يفعلوا ذلك بشكل أفضل. بل أيضا لأنها طريقة لتعزيز الجرأة المطلوبة. علاوة على ذلك، ينبغي بذل جهد كبير لتشجيع التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، بهدف إيجاد أوجه التعاون واستغلالها. أخيرا، يجب أن يكون هناك جهد لا ينتهي لتطوير موارد المنطقة. التغيير لا ينتهي أبدا.من المعقول تماما أن نتساءل عن مقدار ما يمكن تعلمه من منطقة مختلفة جدا في تاريخها وهويتها. لكن دون قدر أكبر من الاستقلالية، لا يمكن بذل جهود شجاعة في وقت قريب أبدا. قبل كل شيء، اعتمد كثيرون في المملكة المتحدة لفترة طويلة جدا على القرارات الصادرة من لندن. هذه ليست الطريقة التي ازدهر بها إقليم الباسك. الاستقلالية أمر مهم. يجب أن نتعلم من ذلك.