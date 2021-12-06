الدفع والجذب: تمويل الأدوية لا يستخدم إلا بشكل مقتصد

يقول كيفن أوترسن إنه من بين 18 مضادا حيويا تمت الموافقة عليها في العقد الماضي، فإن صانعي سبعة منها إما أفلسوا، وإما خسر مستثمروهم معظم أموالهم.إن هذا الرقم مثير للقلق، كما يؤكد أوترسن، الذي يقود "كارب-إكس"، وهو ممول غير ربحي لأبحاث المضادات الحيوية لأن مقاومة الأدوية تشكل تهديدا صامتا قد يؤدي في النهاية إلى قتل ما يصل إلى عشرة ملايين شخص في 2050. وهذا من شأنه أن يضعها على قدم المساواة مع عدد الأشخاص الذين يتوفون بسبب السرطان كل عام ويمثل ارتفاعا حادا عن العدد التقديري الحالي للوفيات البالغ 700 ألف سنويا، وفقا لدراسة أجريت في 2018.حاول خبراء الصحة تحذير العالم لأعوام من التهديد الذي يمكن القول إنه يعادل حجم جائحة فيروس كورونا، لكن التقدم كان بطيئا. كانت شركات الأدوية مترددة في الاستثمار في العلاجات التي يقصد استخدامها باعتدال قدر الإمكان.لكن مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة آخذة في الظهور، ويأمل المراقبون أن يتمكنوا من تغيير تفكير الصناعة حول كيفية جني الأرباح، تحقيق شيء ما لأنه ذو قيمة للمجتمع، وليس لأنه سيدر الأرباح بشكل جيد.الطرق المستخدمة حتى الآن هي ما يسمى استراتيجيات "الدفع"، التي تهدف إلى وضع الأدوية بما يتجاوز ما يسميه أوترسن "الخط السحري" للموافقة التنظيمية، سواء كان ذلك من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو وكالة الأدوية الأوروبية، أو المملكة المتحدة أو المنظمين الكنديين أو اليابانيين.ولكن هناك أيضا حوافز "جذب"، التي "يمكنك من خلالها الانسحاب من السوق بعد الموافقة"، كما يقول أوترسن، وهو أيضا أستاذ قانون الملكية الفكرية في جامعة بوسطن. كلاهما يهدف إلى جعل البحث والتطوير بشأن المضادات الحيوية الفعالة مستساغا للشركات والمستثمرين.يضيف أوترسن، "حوافز الدفع تقلل من تكلفة البحث والتطوير. وسحب الحوافز تحل محل سوق غير فاعل". وهم يكافئون التطوير الناجح من خلال زيادة الإيرادات المستقبلية.إحدى المبادرات الواعدة هي فك الارتباط، وهو نموذج اشتراك "مشابه لطريقة الاشتراك في نتفليكس" لا تعتمد فيه المبيعات على الأدوية المستخدمة، وهو نهج يصفه أوترسن بأنه "رائع".قالت المملكة المتحدة، العام الماضي، إنها تعرض عقدين يندرجان في هذا النموذج نفسه، بينما يدرس الكونجرس الأمريكي قانون باستير المقترح، الذي سيوفر تمويلا كبيرا مقدما للمضادات الحيوية الجديدة التي تفوز بالموافقة التنظيمية.يقول، "يجب أن تصبح جزءا دائما من المناظر الطبيعية، فهي تعالج المشكلة حقا. إنها حية، حقيقية".لكن القيد الرئيس هو أن "على شخص ما أن يختار، ولا يمكنك منح جائزة جيدة للجميع"، كما يقول أوترسن. "إذا كنت دافع الضرائب، فأنت تريد عددا قليلا من أفضل الأدوية. وهذا شيء يصعب معرفته"."عليك أن تركز حقا على الشيء الأكثر قدرة على دعم صحة الإنسان العالمية، المرض المقاوم في أي مكان هو كارثة في كل مكان، تماما مثل كوفيد".حوافز السحب، وفقا لورقة المرصد الأوروبي للصحة وأنظمة السياسات، يمكن أن تشمل جوائز لجلب الأدوية إلى السوق أو تحقيق أهداف معينة، وشراء الحكومات براءات الاختراع من صانعي الأدوية. وتقول الصحيفة إن مثل "مكافآت السحب المستندة إلى النتائج" هذه يمكن أن تكون كبيرة بما يكفي لتحل محل "تدفق الإيرادات التقليدي الناتج عن أحجام مبيعات المضادات الحيوية المرخصة".تحذر صناعة الأدوية من عواقب عدم اتخاذ أي إجراء. يقول توماس كويني، رئيس منظمة الاتحاد الدولي لصانعي الأدوية ورابطاتها.ويقول إن صندوق تمويل منظمة الاتحاد الدولي لصانعي الأدوية ورابطاتها، وهو داعم بقيمة مليار دولار للأبحاث التي أنشأتها شركات الأدوية، هو "أحد الأمثلة على كيف يمكن للمستثمرين المساعدة على المدى القصير من خلال دعم خط الأنابيب الفاشل. على المدى الطويل، يتعين على الحكومات التدخل للمساعدة على إنشاء سوق قابلة للحياة للمضادات الحيوية الجديدة".يشمل الصندوق شركات ضخمة، مثل نوفارتيس، ويهدف إلى توفير من نوعين إلى أربعة مضادات حيوية جديدة للمرضى بحلول 2030.على الرغم من هذه الجهود، يقول أوترسن إن الفشل في إحراز تقدم حقيقي هو "قصة مروعة من الناحية الاقتصادية".يتناقض هذا، مثلا، مع عقار كوفيد - 19 "ريمديسفير"، الذي جلب ملياري دولار من المبيعات في الولايات المتحدة لشركة الأدوية العملاقة جيلياد في 2020. هذا على الرغم من التساؤلات حول ما إذا كان مجديا - أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدامه لأنه يظهر فاعلية قليلة للمرضى في المستشفيات، لكن لا يزال يتم إعطاؤه لمريض واحد من كل اثنين من مرضى كوفيد - 19 في مستشفيات الولايات المتحدة.يقول أوترسن، "بلغت مبيعات الولايات المتحدة (حجما) بالكامل على مدى الـ12 شهرا الماضية من جميع المضادات الحيوية الحاصلة على براءة اختراع 750 مليون دولار. بالنظر إلى أن عقار ريمديسفير يباع ما يقرب من ثلاثة أضعاف، "هذا مؤشر على وجود مشكلة في كيفية دفع ثمن المضادات الحيوية".