تضخم أسعار المنتجين في منطقة اليورو يرتفع إلى 21.9% خلال أكتوبر

أفادت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم بارتفاع أسعار المنتجين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

وتسارع التضخم في أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع إلى 21.9 في المائة في أكتوبر، مقابل 16.1 في المائة في سبتمبر. وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 19 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.4 في المائة بعد أن قفزت بنسبة 2.8 في المائة قبل شهر. وكان المعدل المتوقع هو 3.5 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

وباستبعاد الطاقة، يكون التضخم في أسعار المنتجين قد سجل 8.9 في المائة مقابل 8.1 في المائة في الشهر السابق.

وتفصيليا، سجلت أسعار الطاقة نموا على أساس سنوي وصل إلى 62.5 في المائة. وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع بنسبة 16.8 في المائة في أسعار السلع الوسيطة.

وفيما يتعلق بأسعار المنتجين في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ككل، فقد ارتفعت بنسبة 5 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، وسنويا بـ 21.7 في المائة.