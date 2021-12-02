الهند تضع الصيغة النهائية لحوافز بقيمة 10 مليارات دولار لجذب شركات أشباه الموصلات

تضع الهند حاليا الصيغة النهائية لحزمة من الحوافز التي تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار، بهدف جذب الشركات من أجل بدء تصنيع أشباه الموصلات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب القواعد المفروضة على تحدثهم لوسائل الإعلام، أنه من المقرر أن تقدم الحكومة الهندية حوافز بقيمة 760 مليار روبية (10.2 مليار دولار) على مدار 6 أعوام، من أجل تصنيع أشباه الموصلات، والتصميم والتغليف، محليا، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الوزراء ببحث المقترح للموافقة عليه قريبا.