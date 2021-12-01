"الصقر للتأمين" تخسر 9.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن تحقيق صافي خسارة 9.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021 مقابل صافي ربح 12.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب صافي الخسارة إلى إنخفاض صافي الأقساط المكتسبة بمقدار 22.4 مليون ريال وبنسبة 24% وإنخفاض صافي ارباح إستثمار عمليات التأمين وإستثمارات أموال المساهمين بمقدار 4.3 مليون ريال ونسبة 42% وإنخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 3.7 مليون ريال بالإضافة الى إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 1.0 مليون ريال وبنسبة 6%. في المقابل، إنخفض مجموع تكاليف ومصاريف الإكتتاب بمقدار 11.0 مليون ريال وبنسبة 14% فقط