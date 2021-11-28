بمشاركة 7 فرق .. سحب قرعة كأس العالم للأندية 2021 غدا

تقام غدا في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ السويسرية قرعة كأس العالم للأندية في الـ 7 مساء بتوقيت المملكة. وستبث افتراضيا على الهواء مباشرة لكل دول العالم في موقع "فيفا". واكتمل عقد الأندية الـ 7 التي ضمنت التأهل للمشاركة في البطولة التي ستقام بأبو ظبي للمرة الخامسة مطلع 2022.

وتلك الأندية هي الجزيرة الإماراتي بطل الدوري في البلد المضيف والهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف وبالميراس البرازيلي بطل كوبا أمريكا وأوكلاند النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. وتعد هذه النسخة هي الثانية في تاريخ كأس العالم للأندية التي تشارك فيها 3 أندية عربية بعد نسخة 2019 التي شهدت مشاركة الهلال السعودي والسد القطري والترجي التونسي.