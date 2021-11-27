«تايجر» تمزق قواعد الرأسمالية المغامرة

حتى أذكى أصحاب رؤوس الأموال المغامرة يفوتون الاستثمارات الممتازة. إنهم يتكدسون على السيارات الكهربائية لكنهم يدعمون سيارات فيسكر بدلا من تسلا. ويقفزون على الشبكات الاجتماعية لكنهم يستثمرون في منصة فريندستر بدلا من فيسبوك. يعد الفشل ميزة، وليس علة، في صناعة رأس المال المغامر، والأمر الرائع أن بعض الشركات تحتفل حتى بأكثر أخطائها إحراجا.

على سبيل المثال، تقوم بيسيمر فينتشر بارتنرز، وهي شركة رأس مال مغامر تعود جذورها إلى إمبراطورية أندرو كارنيجي للصلب، بنشر "مضاد المحفظة" من أسوأ 16 فرصة فوتتها. تشير من خلالها إلى كيفية رفض أحد شركاء بيسيمر دعوة من صديقة له لمقابلة اثنين من طلاب جامعة ستانفورد "الأذكياء جدا" يعملان في مرأبها، وبالتالي تجاهلت جوجل. كما رفضت الشركة أيضا فرصة الاستثمار في شركة أبل بتقييم قدره 60 مليون دولار، معتقدة أنها "باهظة الثمن للغاية". ووفقا لموقعها على الإنترنت، فإن "تاريخ بيسيمر الطويل والأسطوري قد أتاح لشركتنا عددا لا مثيل له من الفرص التي أفسدتها تماما".

وعلى الرغم من هذه العثرات، لا تزال شركة بيسيمر مزدهرة لأنها عوضت الفرص التي فوتتها وعوضت خسائرها وأكثر عبر انتصاراتها القليلة، كما هي الحال مع معظم شركات رأس المال المغامر الناجحة، فيمكن أن تؤدي ضربة واحدة كبيرة إلى تعويض تسعة استثمارات عديمة الفائدة وفي الأغلب ما تكون كافية "لإعادة الأموال"، كما يقول المثل. في عالم مهيأ للثورات التكنولوجية وتقاذف رأس المال الرخيص، قد تكون الاستراتيجية الأكثر منطقية هي "الرش والدعاء" - لإحداث ثورة في عملية استثمار رأس المال المغامر ودعم أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة.

إن هذا النهج لا يزال لعنة بالنسبة إلى شركات رأس المال المغامر التقليدية، التي لا تزال تفتخر بفطنتها الاستثمارية وتثمن علاقاتها الشخصية مع المؤسسين. ولكن تم تبنيها من قبل عديد من الصناديق "المتقاطعة"، مثل صندوق تايجر جلوبال وكوتو، اللذين يبدو أنهما يعملان على زيادة رأس المال بشكل دائم ويضخان الأموال في الشركات الناشئة بمعدل غير عادي. ففي الربع الثالث، نفذت شركة تايجر 86 استثمارا حول العالم، بمعدل نحو 1.3 صفقة كل يوم عمل. وبعد أن جمعت أموالا قدرها 6.7 مليار دولار في آذار (مارس)، استثمرت معظمها بحلول حزيران (يونيو).

بدلا من البقاء محلية، أصبحت شركة تايجر عالمية. وبدلا من التركيز على الفرص الصغيرة، تراهن تايجر على الاتجاهات الضخمة. وبدلا من الجدل حول الأسهم الفردية، تعمل شركة تايجر على إنشاء مؤشر سوق خاص واسع النطاق. وبذلك، مزقت قواعد لعبة رأس المال المغامر. أو ربما، بشكل أكثر دقة، تلعب لعبة مختلفة بوتيرة أسرع.

في الوقت الحالي، يعد الاتجاه الكلي صديقا لتايجر حيث تتحول الأموال المؤسسية بشكل متزايد من الأسواق العامة إلى الأسواق الخاصة. ففي المجموع، تم استثمار 158.2 مليار دولار من أموال رأس المال الاستثماري في 9363 صفقة في الربع الثالث، وفقا لسي بي إنسايتس. فبعد أن نشأت من صندوق التحوط الأسطوري لجوليان روبرتسون، تتفهم تايجر جيدا تدفقات رأس المال العالمية وقد صممت أداة استثمارية لنشر الأموال المؤسسية على نطاق واسع.

وتعد شركة تايجر أيضا مميزة على المستوى التشغيلي، وفقا لتحليل نشرته رسالة ذا جينيرالست الإخبارية للتكنولوجيا. ففي حين أن صناديق رأس المال الاستثماري التقليدية يمكن أن تستغرق أسابيع للتفاهم على الاتفاقيات الاستثمارية غير الملزمة، فإن تايجر تعقد الصفقات في غضون أيام. وتقوم الشركة في الغالب بتعهيد العناية الواجبة للاستشاريين الإداريين، ما يحول التكلفة الثابتة إلى تكلفة متغيرة. إنها جريئة للغاية في الفوز بالصفقات ويسعدها أن تدفع مبالغ زائدة لأنها مستعدة لقبول عوائد أقل. ولا تتدخل شركة تايجر في إدارة الشركات الناشئة أو تشغل مقاعد في مجالس إدارتها. واستنتجت نشرة ذا جينيرالست "أنها في الوقت الحالي، على الأقل، أقرب شيء يمتلكه رأس المال المغامر للآلة الرابحة".

هناك شيئان قد يقلمان مخالب تايجر على الرغم من ذلك. أولا، أن المنافسة تشتد بالفعل حيث تستجيب أقوى صناديق رأس المال المغامر في الساحل الغربي لتحديها. فشركة سيكويا كابيتال عازمة على جمع أموال أكبر وإنشاء هياكل استثمارية دائمة. كما أنها زادت من وتيرة الاستثمار. حتى إن سيكويا كابيتال تشاينا تفوقت على شركة تايجر من خلال إجراء 96 استثمارا في الربع الثالث. وقام أندريسين هورويتز أيضا بتوسيع فريق الاستثمار بشكل سريع.

ثانيا، قد تتحول البيئة الكلية المواتية قريبا. ففي مرحلة ما، سترتفع أسعار الفائدة، وتتدهور أسواق الأسهم وتتقلص تقييمات السوق الخاصة. عندها فقط سنرى بشكل كامل الطرق العديدة التي ربما تكون شركة تايجر قد أخطأت بها.

ولكن، في الوقت الحالي، فإن الفائزين الحقيقيين في استراتيجية رش رأس المال الخاصة بتايجر هم الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم التي يمكنها - من الناحية النظرية على الأقل - جمع الأموال بسرعة وبتكلفة أقل من أي وقت مضى. توقع اندفاعا جديدا للابتكار الثوري.