منظمة التجارة تؤجل اجتماعا رئيسيا بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

أرجأت منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أول اجتماع وزاري لها منذ 4 سنوات بسبب تدهور الوضع الصحي عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يلتقي وزراء من أعضاء منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع في اجتماع ينظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن أعضاءها وافقوا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على تأجيل المؤتمر الوزاري بعد أن أدى تفشي السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تمنع العديد من الوزراء من الوصول إلى جنيف، وفقا لـ"رويترز".

ولم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع.

وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا بأنها "سلالة مثيرة للقلق". وقالت إن السلالة قد تنتشر بسرعة أكبر من الأشكال الأخرى للفيروس. ويسعى العلماء أيضا إلى معرفة ما إذا كانت مقاومة للقاحات.

وحظرت سويسرا، مقر منظمة التجارة العالمية، يوم الجمعة الرحلات الجوية المباشرة من جنوب أفريقيا والمنطقة المحيطة بها وفرضت ضرورة إجراء اختبار والحجر الصحي على السفر من دول أخرى من بينها بلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وكانت منظمة التجارة العالمية تعتزم عقد اجتماع بشكل مباشر لكن القيود الجديدة تعني أن وفود أطراف رئيسية مثل جنوب أفريقيا والمفوضية الأوروبية التي مقرها بروكسل ستقتصر على وجود افتراضي إلى حد كبير.