سلالة كورونا الجديدة تدعم الذهب والبلاتين يهبط 1.2%

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1797.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0445 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1797.70 دولار.

السلالة الجديدة التي رصدها علماء في دولة جنوب أفريقيا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

وبحسب "رويترز"، يؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

لكن الذهب خسر 2.6 في المائة منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من أغسطس بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.56 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.2 في المائة إلى 983.53 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1877.11 دولار.