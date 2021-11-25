60 ريال السعر النهائي لطرح "المنجم" و17600% تغطية المؤسسات

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مستشار مالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المنجم للأغذية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(60) ريال للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 17600 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد الموافق 05-12-2021 والتي ستستمر لغاية الإثنين الموافق 06-12-2021، حيث تم تخصيص 1.8 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.