135 مليار ريال تدفقات أجنبية للسوق المالية في السعودية منذ 2019 

أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، اليوم، أن التدفقات المالية الداخلة للسوق منذ عام 2019 وحتى الآن بلغت نحو 135 مليار ريال، على الرغم من أن السوق المالية في المملكة لا تزال في فترة حديثة ومبكرة نوعا ما في التجربة مع المستثمرين الأجانب.

وأكد محمد القويز خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية لندوة الاستقرار المالي في الرياض اليوم، والتي حملت عنوان "الاستقرار المالي في القطاع البنكي والأسواق المالية"، أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يدعم تنوع مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة في السوق.

وأشار إلى أن هناك عملا قائما على إصدار منظومة لصناعة السوق للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي في التداول وليس الملكية.

وأكد أن الهيئة لا تستهدف زيادة تداول المستثمر المؤسسي على المستثمر الفرد، ولكن الهدف زيادة عمق السوق من خلال تنويع التداول في السوق.

وأوضح أن نسبة تداول المستثمر المؤسسي تضاعفت، مشيرا إلى أن المقصود بالمستثمر المؤسسي بمفهومه الشامل هو كل المستثمرين غير الأفراد.