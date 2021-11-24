"نصف ماراثون الخبر الدولي" ينطلق غدا متضمنا 200 فعالية وجوائز بنصف مليون ريال

ينطلق غدا الخميس مهرجان نصف ماراثون الخبر الدولي في كورنيش الخبر ،حيث كشف المؤتمر الإعلامي لمهرجان نصف ماراثون الخبر الدولي عن تواجد أكثر من 200 فعالية مختلفة بجوائز مالية تفوق 500 ألف ريال، ومشاركة عداؤون وعداءات عالميون من أكثر من 15 دولة، وذلك خلال المهرجان الذي ينطلق اليوم برعاية من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ويستمر حتى الـ 2 من شهر ديسمبر المقبل بالواجهة البحرية في الخبر .

وأعرب الدكتور سعيد ال قبوص رئيس اللجنة المنظمة العليا خلال المؤتمر، عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة التي حظي بها المهرجان، منوها لأهمية إقامة مثل هذه الأحداث العالمية التي تساهم في تحقيق القيم المجتمعية ورفع نسبة الممارسين للرياضة ودعم الشباب وتمكين المرأة وفق رؤية 2030، موضحا بأن الأهداف المشتركة كان السبب الرئيسي في تلاقي اللجنة المنظمة وكافة الشركاء، وخصوصا شركة طاقة والحرس الوطني بدعم من هيئة الرياضة وأمانة المنطقة الشرقية وتعاون الجهات الحكومية والخاصة حيث سيخصص ريع المهرجان لشريك النجاح جمعية سند الخيرية .

وأضاف "نجح هذا المهرجان في خلق فرص وظيفية دائمة ومؤقتة بلغت ما يقارب الـ 1050 وظيفة، إضافة لفعاليات عالمية يقدمها أبناء الوطن بنسبة 99%، عدى الدخل المميز الذي سيتحصل عليه المشاركون في الأركان المتنوعة بالمهرجان ".

وكشف عن حجم الجوائز المادية التي ستقدم للفائزين في السباقات الثلاثة، مشيرا إلى أن مجموع الجوائز وصل إلى ما يقارب الـ 500 ألف ريال، مشيرا إلى أن الجوائز ستكون أضخم خلال النسخة المقبلة من المهرجان.

وأكد أحمد الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) الشريك الاستراتيجي للمهرجان أن دعم الشركة لمهرجان سباق نصف ماراثون الخبر الدولي يأتي تفعيلا لمسؤوليته الشركة المجتمعية في تنمية الفرد بمختلف المجالات الحياتية والتكامل مع كافة الجهات بما يخدم هذه البلاد المباركة ويساهم في تحقيق رؤية 2030، مبينا أن هذا المهرجان يستهدف جميع فئات المجتمع لتعزيز الرياضة والصحة من خلال المشاركة بمثل هذه السباقات إضافة لدعم جميع فئات المجتمع وما يحقق أهداف الشركة بمجال الخدمة المجتمعية.

فيما أبان العميد ركن خالد بن جراح مدير عام العلاقات العامة بالحرس الوطني القطاع الشرقي بأن الأهداف المجتمعية التي يهدف الحرس الوطني إلى تعزيز ثقافتها بقيادة وتوجيهات الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني هي من حفزتهم على تبني مثل هذه الأفكار وتشجيعها حتى الوصول إلى النجاح الذي يليق بهذا الوطن المعطاء.

من جانبه، أعرب المقدم سعد الرشود مدير شرطة الواجبات بشرطة المنطقة الشرقية عن سعادته باستضافة المنطقة الشرقية لهذا الحدث العالمي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مؤكدا عن وضعهم لخطة محكمة تضمن سلاسة الحركة وضمان نجاح المهرجان، واستمتاع كافة المشاركين فيه.

ووصف البطل العالمي السعودي سعد شداد سباق نصف ماراثون الخبر الدولي بـ "الأضخم" على مستوى الشرق الأوسط، نظرا للمسار الاستثنائي الذي وفرته لهم البنية التحتية العالمية للخبر، ومشاركة أفضل نجوم العالم وأصحاب الأرقام الأفضل في الأشهر الأخيرة، مؤكدا حرصوا على استقطاب أفضل 30 عداء وعداءه من 15 دولة بمختلف أنحاء العالم، من أجل المشاركة في سباق نصف الماراثون الذي يمتد لـ 21 كم حيث سيكون هناك 3 سباقات بمسافات مختلفة ومفتوح التسجيل بها لكافة أفراد المجتمع مشيرا إلى أن مسار السباق تحصل على الاعتمادات الدولية، وحظى باشادات كبيرة من شخصيات عالمية، واصفة إياه بالنقلة النوعية على مستوى سباقات نصف الماراثون

أما عبد الله الجود فكشف عن بعض المفاجآت التي ستقدمها الفعاليات المختلفة والتي تصل إلى 200 فعالية، داعيا المواطنين والمقيمين للحضور والاستمتاع بنسخة متميزة، وعيش تجربة فريدة من نوعها على مستوى المهرجانات العالمية، متحدثا عن قصة المسار وكيفية اختياره، خاصة وأنه يمر بجوار بعض الأحياء، مؤكدا بأنه استقى هذه الفكرة من بعض السباقات العالمية التي شارك فيها، قبل أن يطرح الفكرة على البطل العالمي سعد شداد، والذي بدوره ساهم في تطوير الفكرة ووصولها إلى هذا النجاح الكبير حتى قبل انطلاقتها.