الجمعية العامة لـ"معدنية" توافق على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة 16.7%

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) حيث تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة وفقا لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل التخفيض 281.1 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد التخفيض 234 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 16.76% من رأس مال الشركة.

- عدد الأسهم قبل التخفيض 28.1 مليون سهم، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 23.4 مليون سهم.

- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 47.1 مليون ريال.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 4.7 مليون سهم سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (5.966) سهم.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

- تاريخ التخفيض : نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كما تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة 234 مليون ريال.

- زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال.

- رأس المال بعد الزيادة 354 مليون ريال.

- عدد الأسهم قبل الزيادة 23.4 مليون سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة 35.4 مليون سهم.

- سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 12 مليون سهم عادي.

- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.