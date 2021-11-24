الصادرات السلعية السعودية تقفز 77.4 % في سبتمبر

ارتفعت الصادرات السلعية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 77.4 في المائة، لتبلغ 94.7 مليار ريال، مقابل 53.4 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة مقارنة من العام الماضي بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كورونا.

كما ارتفعت الواردات السلعية 9.2 في المائة، لتبلغ 45.8 مليار ريال، مقابل 42 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.