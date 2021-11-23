الأسهم السعودية ترتد بعد 3 جلسات من الخسائر وتستعيد مستوى 11250 نقطة

ارتدت الاسهم السعودية بنهاية تداولات اليوم بعدما منيت بثلاث جلسات من التراجع، حيث دعمت أسهم البنوك من أداء السوق وكذلك المواد الأساسية التي أوقفت خسائر دامت 6 جلسات.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11256 نقطة مرتفعا بـ 85 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة فيما بلغت السيولة المتداولة 6.6 مليار ريال.

ويتداول المؤشر العام وللمرة الاولى منذ مايو 2020 دون متوسط الـ 100 يوم عند مستوى 11375 نقطة، مما يعطي دلائل على قوة البيع التي طالت السوق خلال مطلع الاسبوع.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وكذلك النايفات، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 184.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 327.1 ألف صفقة.

ودعم سهم مصرف الراجحي من أداء السوق بعدما ارتفاعه في المائة، وهو أول صعود بعد 8 جلسات، كذلك سجل سهم معادن مكاسب بـ 4.5 في المائة، بينما ارتفع سهم أرامكو السعودية 1 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 167 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم اميانتيت بمكاسب 6.6 في المائة، حيث أعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة 69% ومن ثَم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 221 مليون ريال.

كذلك ارتفعت أسهم فيبكو وأسواق العثيم بـ 6 و5.3 في المائة، في حين صعدت أسهم 5 شركات بأكثر من 4 في المائة من بينها أسهم ميد غلف والتي شهدت تراجعات حادة خلال الجلسات السابقة.

في المقابل، تراجعت 35 شركة، تصدرها أسهم طيبة بعدما هبط السهم 5.6 في المائة ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الخامسة على التوالي.

في حين هبطت أسهم معدنية وبنك ساب وكذلك الكيميائية بنسب تجاوزت 2 في المائة، في حين واصل سهم كهرباء السعودية تراجعه وللجلسة الخامسة على التوالي بعدما أغلق على انخفاض 1.2 في المائة