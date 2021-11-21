تكليف موفق جمال رئيسا تنفيذيا لـ "العثيم"

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن موافقة مجلس الإدارة على قبول الاستقالة المقدمة من الرئيس التنفيذي للشركة محسن صقر حسين، وذلك عن منصب الرئيس التنفيذي لظروف عائلية تتطلب تواجده المستمر خارج المملكة وسيستعين مجلس الإدارة بخبرات محسن كمستشاراً لمجلس الإدارة .

كما قرر مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات الموافقة على تكليف موفق منصور جمال (عضو مجلس إدارة مستقل) بمنصب الرئيس التنفيذي وتغيير صفة عضويته بالمجلس ليكون عضواً تنفيذياً، حيث سينضم إلى شركة أسواق عبدالله العثيم في تاريخ 21/ 02/ 2021، وسيباشر عمله كرئيس تنفيذي مكلف بتاريخ سريان استقالة الرئيس التنفيذي الحالي في تاريخ 17 /12 /2021م مما يكفل إنسيابية إنتقال المهام.