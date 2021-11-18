صادرات الخام السعودي ترتفع في سبتمبر والمخزونات تقفز بأكثر من 3.3 مليون برميل

أظهرت بيانات من مبادرة البيانات "جودي" اليوم بأن صادرات الخام السعودي ارتفعت 0.066 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 6.516 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

كما أظهرت البيانات بأن إنتاج الخام ارتفع 0.100 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.662 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت مخزونات الخام 3.378 مليون برميل إلى 136.542 مليون.

وتراجع حرق الخام المباشر بنحو 111 ألف برميل يوميا إلى 543 ألفا، كما هبط استهلاك مصافي التكرير من الخام 0.031 مليون برميل يوميا إلى 2.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وفقا لـ"رويترز"

وأظهرت البيانات أيضا بأن طلب السعودية على المنتجات النفطية تراجع 0.009 مليون برميل يوميا إلى 2.458 مليون برميل يوميا.

وبحسب البيانات، تراجع الصادرات من المنتجات النفطية 0.123 مليون برميل يوميا إلى 1.324 مليون برميل يوميا.