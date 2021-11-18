لا شيء إلا النور. لا شيء
إلا النور في مواجهة النور.
.
الأرض:
كيف يد من حجر.
الماء صامت
في قبر صخري،
الماء صامت
في قبر صخري،
الماء حبيس
لسان رطب مسكين
لا يقول شيئا
.
تثير الأرض بخارا
تحلق طيور ترابية، طين مجنح
الأفق:
بعض من سحب مهزومة
سهل بلا تجاعيد،
الصبار سبابة خضراء،
يقسم الأرض فضاء
بلا ضفاف السماء.
بين الحجر والزهرة، إنسان:
ميلاد يحملنا إلى الموت،
موت يحملنا إلى الميلاد،
الانسان،
على الحجر مطر دؤوب
نهر بين لهيب
زهرة تهزم إعصارا
عصفور شابه وجيز نار
الإنسان بين أعماله والثمار.
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الصبار،
درس هندسة أخضر
على الأرض البيضاء والصفراء
زراعة، تجارة، صناعة، لغة.
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