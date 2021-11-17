الشعر بعدك مستحيل .. هكذا بكى العرب شريكة الحياة

لحظات مريرة عاشها الشعراء والأدباء في رثاء رفيقة الدرب، شريكة الحياة، التي ساندتهم في أحلك المواقف، ورحلت في فجيعة، ‏خلدتها القصائد والنصوص النثرية في خزائن التاريخ.‏في جولة "الاقتصادية" على ما كتبوه نثرا وشعرا في زوجاتهم، برز في فن الرثاء مجموعة من الشعراء، منهم نزار قباني الدبلوماسي ‏والشاعر الراحل، الذي رثى زوجته، ووالده، وابنه، وعددا من الشخصيات المشهورة، مثل طه ‏حسين عميد الأدب العربي، فقال في رثائه "ارم نظارتيك ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان".‏نقش على قبورهننزار أجاد الرثاء، ونقل حزنه ومشاعره إلى الأوراق، فلمس القارئ ما يعانيه من ألم وحسرة، ولا سيما حينما قتلت زوجته العراقية ‏بلقيس الراوي 1981 في انفجار السفارة العراقية في بيروت، لم يتزوج بعدها، وترك رحيلها أثرا عميقا داخله لا ينسى.‏‏"شكرا لكم.. شكرا لكم.. فحبيبتي قتلت.. وقصيدتي اغتيلت.. وهل من أمة في ‏الأرض.. - إلا نحن - نغتال القصيدة؟"، بهذه الكلمات رثى بلقيس، وكتب أيضا "بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل، ‏بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق، كانت إذا تمشي.. ترافقها طواويس.. وتتبعها أيائل".‏نقش نزار على قبرها "بلقيس.. يا عطرا بذاكرتي، يا زوجتي.. وحبيبتي.. وقصيدتي، نامي بحفظ الله... أيتها الجميلة، فالشعر ‏بعدك مستحيل، والأنوثة مستحيلة".‏ومن قباني إلى الماغوط، الذي فقد شقيقته ثم والده ثم زوجته في عام واحد، يقول عن زوجته "إنه التقاها في بيت الشاعر أدونيس، ‏فارتبط بها حتى توفيت في الثمانينيات"، وثق تلك التفاصيل الحزينة بقوله "حين كانت مريضة، جلست بقربها وهي على فراش ‏الموت، كنت أقبل قدميها المثقوبتين من كثرة الإبر، فقالت لي عبارة لن أنساها (أنت أنبل إنسان في العالم)"، وأوصته قبل موتها ‏بدقائق بعدم الزواج من بعدها، وأن يكرس الباقي من عمره لتربية ابنتيهما شام وسلافة، ففعل ذلك بكل إخلاص وتفان.‏من أقسى ما كتب في رثاء الزوجات كان ما كتبه الماغوط لسنية، حين قال "ثلاثين سنة وأنت تحملينني على ظهرك كالجندي ‏الجريح.. وأنا لم أستطع أن أحملك بضع خطوات إلى قبرك"، وكتب على شاهد قبرها "هنا ترقد آخر طفلة في التاريخ، الشاعرة ‏الغالية.. سنية صالح".‏دموع لا تجفالشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، الذي أحيا ذكراه معرض الرياض الدولي للكتاب، رثى زوجته السابقة مناهل بقصيدة ‏‏"ناجيت قبرك" الشهيرة، قال فيها "في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد، قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا، فكيف ‏بمن أحبابه فقدوا؟".‏ولشدة الحزن على رفيقة الدرب، تنقل مقالات وكتب عن كريم ثابت الكاتب الصحافي، الذي رثى زوجته بمقال "امرأة فاضلة: إلى ‏زوجتي"، وبعدها ارتدى الحداد عليها 30 عاما، دون أن يبدله، ويقال "إن ثابت كان يرتدي سترة وربطة عنق سوداء دائما"، وفاء ‏لزوجته التي أنجبت له ثلاثة أبناء.‏ولا ينسى متذوقو الأدب والشعر رثاء مريد البرغوثي لرضوى عاشور، كتب لها في حياتها وبعد الرحيل، قال لها "أنت جميلة ‏كوطن محرر، وأنا متعب كوطن محتل"، كتب "يا رضوى.. إني والقمر والنجمات نسير إليك الليلة"، وكذلك "أنت حنونة كالرذاذ.. ‏وأنا أحتاجك لأنمو".‏قال في أمسية تأبين لزوجته الأديبة "من ينشغل بحزنه على فقد المحبوب، ينشغل عن المحبوب"، وقال بصوته الذي يغلبه الألم ‏والمرارة "الآن أطلب من حزني أن يتجه إلى أقرب بوابة ويغادر، صمت يجوب المكان لا شيء يعلو فوق صوت الحبيب، لست ‏أنت المهم اليوم ولا أنا أيها الحزن، أنا منشغل بها لا بك أنت، بسعيها العسير للنصر في مواجهات زمانها".‏أجرأ الراثينجرير في العصر الأموي كان أجرأ من رثى زوجته، سباقا متجاوزا الأعراف والتقاليد، جمع بين رثاء زوجته وهجاء أعدائه في ‏‏24 بيتا، قال فيها "لولا الحياء لعادني استعبار.. ولزرت قبرك والحبيب يزار".‏ولعل تلك القصيدة تخبرنا عن ندرة رثاء الزوجات في ذلك الوقت، وإن تم ذلك فعلى استحياء، فلم يكن رثاء الزوجة معهودا، بل ‏من المحظورات الشعرية، حتى إن الفرزدق عير جريرا برثاء زوجته، وقال له "إن الزيارة في الحياة ولا أرى.. ميتا إذا دخل ‏القبور يزار، ورثيتها وفضحتها في قبرها.. ما مثل ذلك تفعل الأخيار".‏أما الطغرائي، الذي عاش في بغداد قبل نحو ألف عام، فنظم نحو خمس قصائد في رثاء زوجته، لشدة ما يعانيه من حرقة وألم على ‏فراقها، ومما كتبه "إن ساغ بعدك لي ماء على ظمأ، فلها تجرعت غير الصابر والصبر، وإن نظرت من الدنيا إلى حسن، منذ ‏غبت عني فلا متعت بالنظر".‏وقصيدة موجعة تلك التي نظمها محمود سامي البارودي الشاعر المصري الراحل، من أطول قصائد رثاء الزوجة في الشعر ‏العربي، في 67 بيتا، نقل تواطؤ الأحزان عليها وثقلها على نفسه، جاء فيها "قد كدت أقضي حسرة لو لم أكن.. متوقعا لقياك يوم ‏معادي".‏أصدق الحزنلم يكن في السابق من السهل أن يرثي الشاعر زوجته، لاعتبارات عدة، لكن الأدب العربي شهد في المقابل إصدار شعراء دواوين ‏مستقلة لرثاء الزوجة، مثل ديوان (أنات حائرة) لعزيز أباظة الشاعر المصري، الأول في هذا المجال، وديوانه الوحيد الذي قدم له ‏طه حسين، وأتى بعد نحو عام من وفاة زوجته، وهي ابنه عمه التي أنجبت له ابنا وبنتين، وتوفيت بمرض أصاب أيضا إخوتها ‏الأربعة، ويروي في كتابه اللحظات الأخيرة لها، حينما أسندت هامتها على صدره وودعته الوداع الأبدي، يقول في وصفه:‏‏"دفعت صدرها إلي وألقت.. رأسها عند راعد ذي خفوق، ثم قالت في أنة تتهاوى: أزفت ساعة الفراق السحيق، لا ترع واحمل ‏الفجيعة جلدا.. لست للضعف عندها بخليق".‏أحدث الديوان ردود فعل إيجابية، منها رد المؤرخ عبدالرحمن الرافعي حينذاك "هذا النوع من الأدب يبدو لي جديدا في الشعر ‏العربي حقا، إن له شبيها من شعر الخنساء في رثائها لأخيها صخر، لكني أظن أن الشعر العربي ليس فيه كثير من رثاء الشاعر ‏لزوجته، ولست أدري ما السبب في هذه الندرة".‏ومثله فعل الشاعر عبدالرحمن صدقي في ديوانه "من وحي المرأة"، الذي تصدرته مقدمة لعباس محمود العقاد، ويصور لحظات ‏الأسى، فكتب باكيا "أقمت لك الأشعار نصبا ومن يكن.. كمثلك علما فهو بالشعر أخلق، فقدتك يا إلفي وكنا كأنما.. عرفتك مذ خلقي ‏ومن قبل نخلق".‏ومن اللافت أن عزيز أباظة الذي سبقه بديوان الرثاء، بعث برسالة إليه، قال فيها "ما أظنها قصائد بالمعنى المفهوم، لكنها دموع ‏العين والقلب معا، في أصدق تعبير وأشرفه، لكنها الحشاشة الذائبة، والنفس المنصهرة تترقرق في أنصع الشعر وأسماه".‏