انطلاق "معتزل الكتابة" في العلا بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

انطلق "معتزل الكتابة الثاني" الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في العلا على مدى 10 أيام بالشراكة مع الهيئة الملكية للعلا بمشاركة عدد من الكتاب البارزين من السعودية والبحرين والكويت وعمان والعراق.

وأوضحت أن المعتزل يتضمن حلقات نقاشية وجولات سياحية في مناطق مختارة بجانب الأوقات المخصصة للعمل والكتابة. ويأتي معتزل الكتابة الثاني امتدادا لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة أولا من القصيم في 2019 ثم عسير في سبتمبر 2021 والعلا في نوفمبر 2021.

فيما تعمل الهيئة الآن على تنفيذ معتزل ثالث للكتابة في العلا قبل نهاية العام. وتهدف من تنظيمها لمعتزلات الكتابة إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتاب المحليين والعالميين وتحقيق التواصل الثقافي الدولي بتمازج الثقافات الأدبية المختلفة مع توفير مناخ أدبي محفز على الكتابة والإبداع.