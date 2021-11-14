تعليق تداول سهم "'أنعام القابضة" لجلسة واحدة

أعلنت شركة تداول السعودية تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الاحد 09 /04 /1443هـ الموافق 14 /11 /2021م، ويستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 10 /04 /1443هـ الموافق 15 /11 /2021م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها.

كانت "أنعام القابضة" نشرت نتائجها المالية الفترة المنتهية في 2021-09-30 (تسعة أشهر) على موقع تداول السعودية يوم الخميس 06 /04 /1443هـ الموافق 11 /11 /2021م، حيث ورد في تقرير مراجعي حسابات الشركة استنتاج معارض حول القوائم المالية.

وأكدت "تداول" إنه يجب على الشركة الإعلان عن إزالة الإستنتاج المعارض قبل نهاية يوم الاحد 08 /05/ 1443هـ الموافق 12 /12 /2021م، وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن إزالة الإستنتاج المعارض خلال المدة المشار اليها في، سيتم إعادة تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة ابتداءً من يوم الاثنين 09 /05 /1443هـ الموافق 13 /12 /2021م الى ان تقوم الشركة بإزالة الإستنتاج المعارض .