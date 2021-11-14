أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

تعليق تداول سهم "'أنعام القابضة" لجلسة واحدة

تعليق تداول سهم "'أنعام القابضة" لجلسة واحدة

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة تداول السعودية تعليق تداول سهم مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الاحد 09 /04 /1443هـ الموافق 14 /11 /2021م، ويستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 10 /04 /1443هـ الموافق  15 /11 /2021م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها.

كانت "أنعام القابضة" نشرت نتائجها المالية الفترة المنتهية في  2021-09-30 (تسعة أشهر) على موقع تداول السعودية يوم الخميس 06 /04 /1443هـ الموافق 11 /11 /2021م، حيث ورد في تقرير مراجعي حسابات الشركة استنتاج معارض حول القوائم المالية.

وأكدت "تداول" إنه يجب على الشركة الإعلان عن إزالة الإستنتاج المعارض قبل نهاية يوم الاحد 08 /05/ 1443هـ الموافق 12 /12 /2021م، وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن إزالة  الإستنتاج المعارض خلال المدة المشار اليها في، سيتم إعادة تعليق تداول سهم  مجموعة أنعام الدولية القابضة ابتداءً من يوم الاثنين 09 /05 /1443هـ الموافق 13 /12 /2021م الى ان تقوم الشركة بإزالة  الإستنتاج المعارض .

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية