رفع سعة "درة الملاعب" إلى 80 ألف مقعد عام 2027

ينتظر أن تزيد مقاعد ستاد الملك فهد الدولي في الرياض "درة الملاعب" إلى 80 ألفا بدلا من 58.398 ضمن خطط ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وكان وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي وصل إلى الرياض في زيارة تفقدية للسعودية تمتد لخمسة أيام، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على الملف الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 قد زار ستاد الملك فهد الدولي أمس، حيث اطلع على مرافق الملعب كافة والتحديثات التي تنوي اللجنة المسؤولة عن ملف الاستضافة استحداثها ليكون جاهزا بحلول 2027 كما زار ملعبي جامعة الملك سعود والأمير فيصل بن فهد.

وسيزور الوفد الآسيوي كلا من الدمام وجدة، وهما المدينتان اللتان وقع عليهما اختيار اتحاد القدم للترشح من أجل استضافة البطولة في ثمانية ملاعب سيتم بناء وتجديد خمسة منها خلال الأعوام القليلة المقبلة لتكون جاهزة لاستضافة 24 منتخبا آسيويا في 2027.

وتقدم اتحاد القدم بطلب رسمي لاستضافة البطولة في شباط (فبراير) من العام الماضي بشعار يحمل رؤية جديدة لمستقبل كرة القدم الآسيوية "معا لمستقبل آسيا"، إيمانا من الملف بأن البطولة لقارة آسيا بأكملها، إذ تتطلع السعودية إلى إقامة بطولة لا تنسى، بما أنها من أكثر الدول إيمانا بخطط تطوير كرة القدم، وتطمح إلى لعب دور بارز في تقدم كرة القدم الآسيوية من خلال استضافة البطولة لأول مرة.

يذكر أن ملف السعودية 2027 يتنافس مع ملفات الترشح لدول (قطر، الهند، وإيران)، إذ سيعلن الاتحاد الآسيوي عن الملف الفائز خلال العام المقبل 2022 عبر نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وكانت ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي قد انطلقت أمس الأول بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس ملف السعودية 2027، حيث قال "منذ أكثر من عام ونحن نعمل على هذا الملف بكل قوة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الفرصة مواتية لنا لنشارك بخططنا وشغفنا ورؤيتنا مع المعنيين في الاتحاد القاري، خصوصا في لعبة كرة القدم التي تعد محورا رئيسا وعنصرا مهما يهم عشاق هذه اللعبة داخل السعودية وكذلك على مستوى القارة الآسيوية، وتنفيذا أيضا لرؤية المملكة 2030 التي تضع الرياضة عامة وكرة القدم خاصة ضمن أولوياتها".