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العراق يخطط لزيادة صادرات النفط إلى 3.4 مليون برميل يوميا
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كاريكاتير
كاريكاتير 2021/11/12
كاريكاتير
كاريكاتير 2021/11/12
الجمعة 12 نوفمبر 2021
فهد الخميسي
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