خسائر "تهامة" تتراجع بنسبة 48.7% في الربع الثاني من 2021

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 8.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2021 مقابل تسجيل 16 مليون ريال خسائر عن الربع المماثل في 2020، بانخفاض الخسائر 48.7%.

ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بما يقارب 7.5 مليون ريال، حيث ارتفع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 2.7 مليون ريال نتيجة لإختلاف موسم التوريد إلى المدارس عن العام السابق، كما ارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.5 مليون ريال بعد فتح الفروع الجديدة فى المطارات، إضافة إلى إن الربع المماثل من العام السابق تضمن إغلاق الفروع ضمن الإجراءات الإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كوفيد 19.

كما ارتفع مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب مليون ريال، و مجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 1.3 مليون ريال حيث إن الربع المماثل من العام السابق تأثر بانخفاض الإنفاق الإعلاني و الإنتاج الإعلامى من العملاء خلال فترة إنتشار فيروس كورونا المستجد. ارتفعت حصة الشركة من نتائج إعمال الشركات الزميلة بما يقارب 3.3 مليون ريال. تضمن الربع المماثل من العام السابق المصروفات عن الطرح الخاص بزيادة رأس المال بما يقارب 2.7 مليون ريال حيث تم الموافقة و الإنتهاء من إجراءات الطرح و زيادة رأس المال خلال الربع المماثل من العام السابق،كما انخفض مخصص الزكاة بما يقارب 0.9 مليون ريال.

تم مقابلة هذا الانخفاض جزئياً بإرتفاع المصروفات البيعية و الإدارية بما يقارب 6.8 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة للتوسع فى عمليات قطاع التجزئة، كما تضمن الربع المماثل من العام السابق عدد من الخطط لتقليص النفقات لخفض تأثير جائحة فيروس كوفيد 19 على عمليات الشركة.

كما سجلت الشركة صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 19.7 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (ستة أشهر) ، مقابل خسائر بلغت 20.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاص 4.3% .