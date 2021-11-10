الهيئة الملكية لمحافظة العلا واليونسكو توقعان شراكة طويلة الأمد لحفظ التراث والثقافة

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتطوير البيئة الطبيعية الثقافية والحفاظ على العمق الثقافي للمنطقة وتعزيز التفاهم المشترك حول الأهمية العالمية للتراث.

ووقع الاتفاقية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وأدوري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو والأميرة هيفاء آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو وعمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة بمقر "اليونسكو" في العاصمة (باريس).

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده العلا حاليا من خلال زيادة الجهود لحماية مواقعها التاريخية والطبيعية والثقافية وصون ثقافتها المحلية. ولتحقيق ذلك، سيتم تعزيز بناء القدرات ونقل المعرفة مع خبراء من جميع أنحاء العالم حيث سينضمون إلى جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحويل العلا إلى وجهة مرجعية للتراث والطبيعة والفنون والثقافة.

وأكد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أهمية الاتفاقية في رحلة الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة لتصبح العلا إلى وجهة عالمية للتراث والطبيعة والفنون والثقافة.

وقال : توقيع هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها لحظة مهمة أخرى في رحلتنا نحو تحقيق هذه الطموحات وتعزيز العلاقة الدائمة القائمة بين المملكة والهيئة من جهة وبين منظمة اليونسكو من جهة أخرى". مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستعمل على ربط ماضي العلا وحاضرها بمستقبلها من خلال الاستفادة من قوة التعليم والعلوم والثقافة لتكون العلا أحد النماذج المحفزة للتنمية المستدامة وتحقيق التحول طويل الأمد تماشياً مع الخطط المتضمنة في رؤية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جهتها قالت أدوري أزولاي المديرة العامة لليونسكو "تستند العلاقة القائمة بين السعودية واليونسكو إلى تاريخ طويل بدأ في 1946 عندما أصبحت المملكة إحدى الدول الأعضاء في منظمتنا ويحرز التعاون بيننا اليوم خطوة مهمة أخرى إلى الأمام بهدف مواكبة التحول الكبير في محافظة العلا".

بدورها أشارت الأميرة هيفاء آل مقرن إلى أن المملكة تعد موطن العديد من أهم المواقع التراثية الفريدة من الناحية الثقافية حيث تعد العلا من أشهرها وأكثرها إلهاما وبصفتها مؤسسة عالمية تحتفي بالتنوع الثقافي والتراثي وتعمل على حمايته، ستلعب اليونسكو دورا مهما في المساعدة على تعزيز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق إمكانات منطقة العلا وشعبها واستكشاف معالمها وبيئتها الطبيعية من خلال برامج تنموية واقتصادية متنوعة تعكس رؤية 2030 وجهود اليونسكو نحو التنمية المستدامة".

إلى ذلك قال عمرو المدني "إننا نرى في الشراكات والتحالفات القائمة على التبادل المعرفي ضرورة لتحقيق استراتيجيتنا كما أنها تقوم على الحوار البناء والمنفتح والتفاعل المشترك على نحو يسهم في مضاعفة أهمية مكانة العلا التراثية ويبرز قدراتها الثقافة لتكون محركا للتنمية المستدامة طويلة الأجل".

وأكد أن تناغم الرؤى بين الهيئة واليونسكو بما ينسجم مع رؤية 2030 سيعمل على تعزيز التبادل الفكري والثقافي والعلمي وتمكين النمو على نطاق عالمي، بما يتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الدافع الرئيسي وراء الجهود الهادفة إلى حماية العلا وتطويرها، هو المساعدة في تقديمها إلى العالم، من أجل تطوير المعرفة المشتركة، وتعزيز فهم ماضي العلا والعمل على تطوير مستقبلها؛ ويمكن أن يتأتّى ذلك من خلال ترسيخها وجهة عالمية للزوار والمقيمين على حد سواء.

وتمتاز العلا بموقع فريد من نوعه وتحمل أهمية كبيرة لسردها قصة توالت فصولها على مدى 200 ألف عام من تاريخ البشرية يضاف إلى ذلك أنها كانت موطنا للحضارات القديمة بما في ذلك "ممالك دادان ولحيان والأنباط" وهي حضارات ترك كل منها بصمات لا تمحى على وجه المنطقة كما حفظت بشكل واضح في مقابر كبيرة منحوتة في الجبال.

وستشهد الشراكة تنفيذ مبادرات مختلفة قائمة على المعرفة لتحويل البيئة الطبيعية الثقافية والعمق التراثي للعلا بطرق مستدامة ومسؤولة وتطوير هذه المساحة الشاسعة شمال غرب المملكة، لتصبح أكبر متحف حي في العالم.

وستتم دعوة الأكاديميين البارزين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف العلا حيث ستوفر الهيئة لهم فرصا غامرة تم تصميمها لمساعدتهم على كشف أسرار اللغات والمجتمعات القديمة التي تم الكشف عنها في العلا.

وستعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع خبراء اليونسكو وخبراء عالميين في البرامج الرئيسية بما في ذلك : ذاكرة العالم التي تركز على حفظ التراث الوثائقي برنامج الزمالات من خلال معهد الممالك واليونسكو للبحث عن التراث وحفظه والترويج له.

وتحتل العلا أهمية بالغة ضمن الجهود التراثية للمملكة كما تمثل جزءا من خطة رؤية 2030 لفتح المجال أمام إطلاق إمكاناتها الثقافية والسياحية والاقتصادية الواسعة.

ويوجد تناغم تام بين أجندة اليونسكو ورؤية 2030 حول التنمية المستدامة بشكل استراتيجي وصولا إلى تعزيز التعليم والثقافة والعلوم، واتخاذها منصة قوية لتحفيز الفرص الاقتصادية وإيجاد فرص العمل والنمو.

وتمتد الشراكة الجديدة لـ 5 سنوات مقبلة وتركز على 10 برامج وتشمل : إدراج المواقع الطبيعية والثقافية الجديدة تحت تصنيف اليونسكو لحماية وتعزيز التراث المحلي والمناظر الطبيعية والنظم البيئية.

أما القطاعات الرئيسة التي ستشكل ذلك، فتشمل الحفاظ على التراث والتعليم وبناء القدرات والطبيعة والفنون الإبداعية بينما يكون سكان المحافظة المستفيد الرئيسي من تطوير العلا.

وللمساعدة في عرض الإمكانات المخفية منذ فترة طويلة للعلا وإبراز المعرفة والثقافة الفريدة التي تشكل هوية المملكة وتراثها، ستكون العلا بمثابة نموذج للتنمية المستدامة وممارسات الحفاظ على التراث.

مما يذكر أن الاتفاقية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين المملكة واليونسكو إذ تعود العلاقة بين الطرفين إلى 1946 حيث كانت المملكة 1 من 20 دولة صادقت على دستور هذه المنظمة الأممية واستمرت هذه العلاقة على مر السنين وشهدت ازدهاراً وتطوراً في كلا الاتجاهين.

وأدرجت اليونسكو منطقة "الحجر" في العلا كأول موقع للتراث العالمي في المملكة 2008 كما أصبحت المملكة عضوا في لجنتها التنفيذية للمرة الثالثة وذلك في 2019 وتم انتخابها عضواً في لجنة التراث الثقافي غير المادي التابعة لها لأول مرة في 2020.