أرباح "صدر" ترتفع 386.5% في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 2.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 549 ألف ريال أرباح عن الربع المماثل في 2020، بارتفاع 386.5%.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة زيادة المبيعات بأكثر من 80% نتيجة توسع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والأثر المالي لعقد الخدمات اللوجستية مع شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة ( إحدى شركات التنمية ) حيث تم إثبات الإيراد من صافي الإستثمار بالعقد خلال الربع الحالي، بالإضافة لارتفاع المبيعات بالقطاعات التشغيلية الأخرى بالشركة.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 3.5 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 98.3% .