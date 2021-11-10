"ساكو" تسجل 13.8 مليون ريال خسائر في الربع الثالث من 2021

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 13.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 16.4 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل في 2020.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض المبيعات بنسبة 11.3% خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والمرتبط بشكل جزئي بالتأخير في استلام البضائع المستوردة والارتفاع في كلفة الشحن بسبب أزمة سلاسل الإمداد وأزمة الحاويات والشحن العالمية.

- تخفيض قيمة بعض الاصول الغير المالية والغير متكررة بطبيعتها والبالغ قيمتها 14.83 مليون ريال.

- ارتفاع في مصاريف البيع والتسويق.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 16.2 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت 61 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 73.5% .