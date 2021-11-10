2 مليون ريال خسائر "صادرات" في الربع الثالث من 2021

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 2 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 3.6 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل في 2020.

ويعود سبب الخسارة خلال الربع الحالي إلى عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها في الربع المماثل من العام السابق والذي تم تكوينه خلال الربع الأول من العام 2020، بالإضافة إلى انخفاض المبيعات و ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ،على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.

كما سجلت الشركة صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 6.6 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل خسائر بلغت 7.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 13% .