"أكوا باور" تسجل خسائر بقيمة 21.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 21.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 541.5 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل في 2020.

وبلغت الايرادات 1.29 مليار ريال خلال الربع الثالث من هذا العام متراجعة مقابل ايرادات بلغت 1.36 في الربع المماثل من العام الماضي، كما تراجع اجمالي الأرباح 5.2% حيث سجلت الشركة 714.9 مليون ريال هذا الربع مقابل 754.2 مليون ريال للربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة بأنه ﺑلغ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎرة مساهمي الشركة الأم في اﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم 2021 ﻣبلغا ﻗدره 27 ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ الرﺑﺢ لمساهمي الشركة الأم بمبلغ 524 ﻣﻠﯾون ﷼ في اﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم .2020 وﯾﻌود سبب هذا الانخفاض ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض خدمات إدارة البناء و التطوير ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ، واﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع رﺳوم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﻧﯾن ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، واﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ، وزﯾﺎدة اﻟزﻛﺎة واﻟرﺳوم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 434 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت922.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 52.9% .