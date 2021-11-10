ارتفاع خسائر "أنابيب" 380% لتصل إلى 16.8 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت الشركة العربية للأنابيب تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 16.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 3.5 مليون ريال خسائر عن الربع المماثل في 2020، بارتفاع الخسائر 380%.

ويعود السبب الرئيسي الى تحقيق خسائر للربع الثالث إلى انخفاض المبيعات بنسبة تقدر بحوالي 75% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 وذلك لاكتمال انتاج اغلب المشاريع القائمة.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 28.9 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت39.1 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 26% .