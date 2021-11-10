44.8 مليون ريال أرباح "أسواق عبدالله العثيم" في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 44.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 60.6 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل في 2020، بتراجع 26%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المصاريف الإدارية نتيجة تسجيل أتعاب استشارية خاصة بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة وتعزيزالكادر في الوظائف القيادية، بينما كان هناك استفادة من المبادرات الحكومية في الربع الثالث من العام السابق.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 150.4 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت 285.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 47% .