"جبسكو" تسجل 6 ملايين ريال أرباحا في الربع الثالث .. تراجعت 35.5%

أعلنت شركة الجبس الأهلية تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 6 ملايين ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 9.3 مليون ريال أرباح عن الربع المماثل في 2020، بتراجع 35.5%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 25.19% بسبب قلة الطلب، وانخفاض صافي الإيرادات الأخرى ( الاستثمارات ) بنسبة 162.07%.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 25.9 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت 32.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 19.6% .