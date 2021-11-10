خسائر "سيرا" تتراجع 60% لتصل إلى 72 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت مجموعة سيرا القابضة تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 72 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 180 مليون ريال خسائر عن الربع المماثل في 2020، لتتراجع الخسائر 60%.

وسجلت مجموعة "سيرا" زيادة بنسبة 520% في إجمالي الربح عبر وحدات الأعمال المختلفة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، مدفوعة بانتعاش ملحوظ في السفر المحلي والدولي والطلب على السفر في فصل الصيف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

كما سجلت المجموعة صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 302 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت 760 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.