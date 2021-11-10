ارتفاع خسائر "الوطنية للتأمين" 459.9% في الربع الثالث من 2021

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 26 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 4.6 مليون ريال خسائر عن الربع المماثل في 2020، لترتفع الخسائر 459.9%.

ويعود سبب ارتفاع الخسارة في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الاحتياطيات الفنية و مصاريف اكتتاب اخرى بمبلغ 7.65 مليون ريال و زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 12.69 مليون ريال.

كما سجلت الشركة صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 51.6 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.