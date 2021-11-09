"وفرة" تخسر 1.7 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 36.6%

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية تحقيق صافي خسارة 1.731 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 36% عن الربع المماثل في 2020 حيث حققت صافي خسارة بلغ 2.733 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان: "يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الي انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وإلى رد مخصص خسائر ائتمانية انتفى الغرض منه و رد مخصص قطع غيار انتفى الغرض منه وارتفاع بند الايرادات الأخرى رغم انخفاض المبيعات بنسبة 30% وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية".

