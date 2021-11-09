خسائر "أمانة للتأمين" تتراجع 18% في الربع الثالث لتصل إلى 25 مليون ريال 

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 25 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيل 30.6 مليون ريال خسائر عن الربع المماثل في 2020، لتتراجع الخسائر 18%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي خسائر الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 م بمبلغ 5،574 ألف ريال سعودي (-18.16٪) إلى تحسن صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 10،102 ألف ريال سعودي (-50.28٪) ومصاريف تشغيلية أخرى بمبلغ 4،528ألف ريال سعودي (42.74٪) مقارنة بالربع الحالي مع نفس الربع من العام السابق.

كما سجلت الشركة صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 88 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل خسائر بلغت 23.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 274%.