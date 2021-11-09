38 مليون ريال صافي خسائر "سلامة للتأمين" في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 38 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تحقيق 3 ملايين ريال أرباح حققتها عن الربع المماثل في 2020.

ويعود سبب صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع صافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 61% مقارنة مع الزيادة في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 15٪ ، وانخفاض في ايرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 92% وانخفاض في صافي ربح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 76%.

كما سجلت الشركة صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 35.3 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) ، مقابل تحقيق أرباح بلغت 9.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.