صافي أرباح "بن داود" تتراجع إلى 70 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة بن داود القابضة تحقيق صافي ربح 70 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 10.6 % عن الربع المماثل في 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 78.6 مليون ريال.

وظلت إيرادات الشركة دون تغيير في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفعت مساهمة المبيعات من المتاجر المجاورة للحرمين الشريفين بسبب إعادة استقبال معتمري الداخل والزوار مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، وقابل هذه الزيادة انخفاض المبيعات من المتاجر الأخرى نتيجة إعادة السماح بالسفر خارج المملكة خلال موسم العطلة الصيفية.

وارتفع هامش الربح الاجمالى بنسبة 11.5% مقارنة بالربع الثالث 2020 من 356.3 مليون ريال إلى 397.3 مليون ريال، وتعزى هذه الزيادة الكبيرة نتيجة لكفاءة عمليات الشراء والإدارة الدقيقة للمخزون.

كما بلغت المصروفات التشغيلية 304.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2021 مقابل 272.2 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2020، وتعزى الزيادة بنسبة 11.7% في المصروفات بشكل رئيسي إلى إلغاء الحوافز الحكومية المرتبطة بـجائحة فيروس كورونا مع زيادة في تكاليف التوظيف الناجمة عن تعزيز فريق الإدارة التنفيذية.

وبلغ صافي الربح للربع الثالث من عام 2021 مبلغ 70.2 مليون ريال، أي أقل بنسبة 10.8% من الربع الثالث 2020م؛ ويعزى ذلك إلى زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 11.7%.

كما سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 227 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 ( تسعة أشهر ) ، مقابل تحقيق أرباح بلغت 390 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 41.7%.