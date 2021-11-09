"ذيب" تحقق أرباحا بأكثر من 27 مليون ريال في الربع الثالث .. قفزت 95.5 %

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات تحقيق صافي ربح 27.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 95.5 % عن الربع المماثل في 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 13.9 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع ايرادات التأجير قصير الأجل بالاضافة إلى تحسن صافي الربح لكل من مبيعات التاجير طويل الأجل و مبيعات السيارات المستعملة خلال الربع الثالث من العام 2021.

كما سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 78 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30-09-2021 ( تسعة أشهر ) ، مقابل تحقيق أرباح بلغت 41.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 86.9%.