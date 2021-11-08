ارتفاع أرباح "دله الصحية" إلى 86.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية تحقيق صافي ربح 86.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بارتفاع 60 % عن الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مستويات تشغيل الشركة بالإضافة إلى دمج مبيعات الشركات المستحوذ على حصص السيطرة فيها، وارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب ارتفاع أرباح مستشفيى دلة النخيل و نمار بسبب زيادة نسب التشغيل، زيادة أرباح مجموعة شركات دلة الصحية من الشركات المستثمر فيها والمدمجة مع نتائج اعمال الشركة، وزيادة الإيرادات الأخرى.