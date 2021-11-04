الزائر الأخير

(1)كان يجلس في الغرفة المجاورةشاب أنيق بثياب سودينظر إلى السقفبعينين فارغتين من أي شيءويضع على ركبتيهكتابا على هيئة حقيبةأو حقيبة على هيئة كتابحين نادانيدخلت مرتبكاكجثة تسقط في البحرقال بلغة مبهمة كلاما عجيباوأشار إلى الكتاب: الحقيبةفنظرت، وجدت فيها إناء مكسورا(كدت أغرق بسببه في النهر)ووجدت حجرا(ضربني به غجري فأصاب قلبي)ووجدت فيها شفتين تضحكان بآلاف القبلووجدت كؤوسا من العشب والطين والجمروحذاءوصورا وتماثيلودموعا بهيئة لؤلؤ وحروفوقصائد بكت واشتكت وادعت.وأخيرا أخرج لي نقطة حملتألوان الفجر والمغيبحملها بيده الصفراء المرتجفةدون أن ينبس ببنت شفة.(2)مددت يدي لآخذ النقطةأعني الإناء، الحجرالشفتين، الجمرالكؤوسالحروف أو الدموع.لم تصل يدي إلى أي شيءولم يعطني الشاب أي شيءكان ينظر إلي بعينين فارغتين من أي شيءوأنا أذوب من الخوفوأنا أنظر إلى النقطةمدهوشا بألوان الفجر والغروب فيهاكجثة تلقى في البحر.