"ساب للتكافل" تربح 1.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة ساب للتكافل تحقيق صافي ربح 1.8 مليون ريال قبل الزكاة في الربع الثالث من 2021 مقارنة بخسارة 5.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب صافي الربح قبل الزكاة والضريبة للربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي :

- ارتفاع بمبلغ وقدرة 1 مليون ريال في الدخل من الأتعاب والعمولات في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. بلغ الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ وقدرة 2.5 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 1.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

- انخفاض في التغيرات في احتياطي المخاطر السارية والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ وقدرة 1.3 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. بلغ التغيرات في احتياطي المخاطر غير السارية والاحتياطي لبنود غيرمرتبطة بوحدات 3.8 (عكس) مليون ريال مقابل 2.5 (عكس) مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

- إنخفاض في المصاريف العمومية و الإدارية بمبلغ وقدرة 2.6 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. بلغت المصروفات العمومية و الإدارية للربع الحالي 8.4 مليون ريال ، مقابل 11 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.