"تكافل الراجحي" تربح 42.9 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 34 %

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني تحقيق صافي ربح 42.9 مليون ريال قبل الزكاة في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 34 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 22,127 ألف ريال وبنسبة 34.01% بصفة أساسية لانخفاض صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 52,272 ألف ريال وبنسبة 8.65% وزيادة في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 9,428 ألف ريال مقابل نفس الربع العام الماضي وإرتفاع تكلفة إكتتاب وثائق التأمين بمبلغ 4,725 ألف ريال وبنسبة 10.68%.

وبينت الشركة أن التأثيرات المذكورة أعلاه قابلها إنخفاض في تكلفة المطالبات المتحملة بمبلغ 22,886 ألف ريال وبنسبة 5.32% وإرتفاع في عمولات إعادة التكافل بمبلغ 3,335 ألف ريال وبنسبة 57.30% وإنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 11,708 ألف ريال وبنسبة 15.91%.