"بوبا العربية" تربح 228 مليون في الربع الثالث من 2021 .. بارتفاع 34%

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تحقيق 228,277 مليون ريال صافي ربح قبل الزكاة بارتفاع 34 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 58,209 ألف ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

إلى ارتفاع في صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 22,145 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 6.9٪. كان هذا مدفوعًا بارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 12,054 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0.5٪، بالإضافة إلى انخفاض في تكاليف اقتناء الوثائق المتكبدة بمبلغ 77,117 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 38.8٪. إن احتياطي عجز أقساط التأمين الذي تم قيده في العام السابق تطلب شطب تكاليف اقتناء مؤجلة محددة، حيث تم الاعتراف باحتياطيات لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء كوفيد-19 وللحد من تأثير زيادة التكاليف المرتبطة بتطبيق المادة 11 المعلن عنها من نظام التأمين الصحي التعاوني. وذلك بالرغم من ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 67,026 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3.1٪، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق

وانخفاض في مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 33,340 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 79.5٪. وارتفاع في الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 27,602 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 43.5٪.

يقابل هذه التغيرات الإيجابية ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 22,673 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 14.4٪. كما ارتفعت حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بـ 14.4% لتصل إلى 17,529 ألف ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة ب 15,324 ألف ريال سعودي بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 382,609 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 12.4٪.