"الدرع العربي" تربح 11.5 مليون ريال في الربع الثالث .. متراجعة 30 %

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني تحقيق صافي ربح 11.5 مليون ريال قبل الزكاة في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 30 % عن الربع المماثل من 2020.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الارباح للربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 11% وارتفاع في المصارف التشغيلية والادارية بنسبة 15% وانخفاص في عائد الاستثمار بنسبة 24% قابله ارتفاع في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 4% وارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 10% وانخفاض في التكاليف الفنية الاخرى بنسبة 17%.