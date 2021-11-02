"الأهلي للتكافل" تخسر 3.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن تحقيق صافي خسارة 3.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 قبل الزكاة مقارنة بصافي ربح 202 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وأوضحت الشركة أن سبب صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي يعود بشكل رئيسي إلى إرتفاع صافي خسائر إستثمارات أموال المساهمين للربع الحالي بنسبة 509% مقارنة بصافي الخسائر للربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لتسجيل خسائر في صندوق جدوى العزيزية للاستثمار العقاري بمكة المكرمة للربع الحالي بلغت 3.1 مليون ريال سعودي مقابل تسجيل خسائر لنفس الصندوق قدرها 1.68 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

علاوة على ذلك قامت الشركة خلال الربع الحالي بتسجيل مخصص لضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بمبلغ 962 ألف ريال سعودي ، كما إنخفضت فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق للربع الحالي بنسبة 37% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق . يأتي ذلك على الرغم من إرتفاع إجمالي أقساط التامين المكتتبة للربع الحالي بنسبة 37% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.