"الأصيل" تربح 3.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة ثوب الأصيل تحقيق صافي ربح 3.58 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 ، بانخفاض 39.5 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 39.53% بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 24.30% و يرجع ذلك الى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق، واستفادة الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق من المبادرات الحكومية لتخفيف الاثار المترتبة علي جائحة كوفيد- 19 حيث ساهمت في تخفيض المصروفات.