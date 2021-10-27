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الغاز
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رئيس نيجيريا: الاستثمار في الإنسانية استثمار في البقاء الجماعي
أسعار الألمنيوم تتراجع إلى أقل مستوياتها منذ 3 أسابيع
«نمو» تصعد للجلسة الثانية بقيمة تداولات عند 22 مليون ريال
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أوروبا تفشل في الاتفاق على إجراءات ضبط أسواق الغاز.. وتفتش عن المحتكرين
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أحداث في صور
لقطات من المنتدى
الاربعاء 27 أكتوبر 2021
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