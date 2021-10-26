أستراليا تؤكد على هدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم إن بلاده ستتوجه إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) لتؤكد على هدف الوصول إلى "صافي صفر انبعاثات كربونية"بحلول عام .2050 واتُهمت كانبيرا بالتباطؤ بشأن تحديد أهداف صفرية، وتلقى موريسون انتقادات لاقتراحه أنه قد لا يحضر حتى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ، أو مؤتمر كوب 26 الذى يفتتح فى جلاسكو يوم الأحد. وقد أكد منذ ذلك الحين أنه سيحضر.

وكتب موريسون في مقال رأي: "في جلاسكو، سأؤكد أن أستراليا ستواصل القيام بدورها. وسوف نضع هدفا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ولدينا خطة واضحة لتحقيق ذلك".

وفي مؤتمر صحفي كشف فيه عن الهدف، قال موريسون إن نموذج محاكاة أظهر أن أستراليا يمكن أن تخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 35% بحلول عام .2030 وقال إن بلاده ، مع ذلك ، لن تُحدث هدفها الحالي المتمثل في نسبة تتراوح بين 26 و 28% دون مستويات عام 2005 بحلول عام .2030 وتوصل الحزب الليبرالي الذي يتزعمه موريسون وشريكه الأصغر في الائتلاف "الحزب الوطني" إلى اتفاق نهائي بشأن أهداف المناخ بعد الكثير من المشاحنات في الأيام الأخيرة.

وقال موريسون إن أستراليا تجاوزت الآن "إذا ومتى" وستركز الآن على "كيف"، بحسب "الألمانية".

وأضاف موريسون أن جميع السياسات ذات الصلة ستنطلق قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة في أستراليا في عام .2022 وينظر إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين على أنه المؤتمر الأكثر أهمية حول الاحترار العالمي منذ اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي شهدت تحديد الدول لهدف البقاء دون درجتين مئويتين، ويفضل أن يكون أقل من 1.5 درجة، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.